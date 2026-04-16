Bundeskanzler Stocker bei indischem Premier Modi

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird am heutigen Donnerstag in Neu-Delhi vom indischen Premierminister Narendra Modi empfangen. Das Treffen ist der Höhepunkt einer fünftägigen Indien-Reise des Bundeskanzlers, der als erster Regierungschef seit mehr als vier Jahrzehnten das bevölkerungsreichste Land der Welt besucht. Nach dem Treffen findet ein Wirtschaftsgipfel statt, bei dem österreichische Unternehmen auf Aufträge hoffen.

Stocker wird von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und einer Delegation aus 60 österreichischen Topmanagern sowie Vertretern führender Hochschulen des Landes begleitet. Nach dem Treffen der beiden Regierungschefs soll eine Reihe von Vereinbarungen unterzeichnet werden, um den bilateralen Austausch weiter zu fördern. So soll eine gemischte Kommission eingerichtet werden, an die sich Unternehmen bei Problemen mit der Bürokratie - etwa bei der Zollabfertigung in Häfen - wenden können. Ein "Precheck" von Ausbildungsstätten soll zudem die Anwerbung indischer Fachkräfte über die Rot-Weiß-Rot Card erleichtern. Stocker und Modi werden am frühen Nachmittag (Ortszeit) auch vor die Presse treten, aber keine Journalistenfragen beantworten.

Die österreichisch-indischen Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich äußerst dynamisch, und im Vorjahr konnte Österreich erstmals sogar einen Handelsbilanzüberschuss verbuchen. Indien ist nicht nur als Abnehmer, sondern auch als Investor begehrt. Laut Hattmannsdorfer wirbt man darum, dass indische Unternehmen ihre Europa-Zentralen in Wien etablieren. Ein Filmabkommen soll Österreich als Drehort für Bollywood-Filme attraktiver machen - und in der Folge zu einer begehrten Tourismusdestination nach dem Vorbild der Schweiz.