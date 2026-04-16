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Kommentar
Therapieplan für Reformen fehlt
Kommentarvon Peter Nindler
Die Gesundheitsreform droht zu scheitern, weil es keinen Therapieplan gibt. Nur eine Stärkung der niedergelassenen Ärzte könnte die „teuren“ Spitäler und ihre Ambulanzen entlasten.
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