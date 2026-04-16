Von Weg abgekommen
Betrunken auf dem Mountainbike: 42-Jähriger stürzte in Bachbett der Kundler Ache
Kundl – Ein 42-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Kundl betrunken auf sein Mountainbike gestiegen und schwer gestürzt. Er war auf der Gemeindestraße zum Gasthaus Kundler Klamm unterwegs. Laut Polizei geriet der Mann kurz nach 2 Uhr über den Straßenrand hinaus und fiel rund drei Meter in das Bachbett der Kundler Ache.
Der 42-Jährige kletterte zurück auf die Straße, wo er einen Notruf absetzte. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung an Ort und Stelle, bevor die Bergrettung Kramsach den Verletzten zum Eingang der Kundler Klamm transportierte. Schließlich wurde er ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. (TT.com)