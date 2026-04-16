Betrunken auf dem Mountainbike: 42-Jähriger stürzte in Bachbett der Kundler Ache

Kundl – Ein 42-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Kundl betrunken auf sein Mountainbike gestiegen und schwer gestürzt. Er war auf der Gemeindestraße zum Gasthaus Kundler Klamm unterwegs. Laut Polizei geriet der Mann kurz nach 2 Uhr über den Straßenrand hinaus und fiel rund drei Meter in das Bachbett der Kundler Ache.