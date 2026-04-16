Entdeckungsreisen durch Niederösterreich

Sechs fein kuratierte Entdeckungsreisen laden dazu ein, Niederösterreich aus neuen Perspektiven kennenzulernen – sorgfältig zusammengestellt, thematisch durchdacht und bewusst reduziert auf das Wesentliche.

Die Semmering–Rax-Entdeckungsreise führt entlang eines der spannendsten Kulturkorridore Österreichs: der UNESCO-Welterbe-Semmeringbahn. Dazu kommen Orte wie das Südbahnhotel oder Reichenau an der Rax, wo bis heute die Festspiele Reichenau und der Kultur.Sommer.Semmering stattfinden – Theater, Literatur und Musik in historischer Kulisse.

Im Wienerwald verbindet die Route große Stifte wie Klosterneuburg oder Heiligenkreuz mit zeitgenössischer Kunst im Arnulf Rainer Museum, wo historische Badehallen mit zeitgenössischer Kunst verschmelzen. Ergänzt wird das durch kleinere Bühnen und Festivals im Jahresverlauf – eine Region, in der geistige Tradition und aktuelle Kunstproduktion eng nebeneinanderstehen.

Die Wachau-Entdeckungsreise folgt dem Lauf der Donau als kultureller Achse: Zwischen Melk und Krems verbinden Stift Melk, Stift Göttweig, Dürnstein und die Altstadt von Krems Baukultur mit Landschaft. Mit der Kunstmeile Krems, Festivals, Ausstellungen sowie dem Welterbesteig oder dem Donauradweg wird diese einzigartige Kulturlandschaft Schritt für Schritt erschlossen.

Im Waldviertel rund um die Kampseen wird Kultur unmittelbar aus der Landschaft heraus gedacht: Wackelsteine, Moore und stille Wasserflächen prägen die Route. Gleichzeitig bringt das Schrammel.Klang.Festival in Litschau jedes Jahr Musik dorthin zurück, wo sie entstanden ist – auf kleine Bühnen mitten im Wald.

Die Weinviertler Kellergassen-Entdeckungsreise konzentriert sich auf gebaute Alltagskultur: Orte wie Falkenstein oder Poysdorf zeigen ganze Straßenzüge aus Presshäusern und Kellern. Ergänzt wird das durch Veranstaltungen rund um Wein, Architektur und regionale Kultur – oft direkt in den Kellergassen selbst.

Die Route entlang derÖtschergräben und Flussradwege spannt den Bogen vom sanften Mostviertler Hügelland bis in alpine Wildnis: Naturseen wie der Lunzer See, das UNESCO-Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal und Orte wie Waidhofen an der Ybbs verbinden Landschaft mit Kultur. Formate wie das „wellenklaenge“-Festival oder geführte Wildnis-Exkursionen machen diese Kontraste konkret erlebbar.

Sechs Reisen, die inspirieren – und zugleich die Freiheit lassen, ihnen auf ganz eigene Weise zu folgen.