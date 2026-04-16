Wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten: Infoabend zum Thema Schilddrüse

Das Bezirkskrankenhaus Reutte lädt am 30. April zu einem Informationsabend zum Thema Schilddrüse ein. Der Ärztliche Direktor, Primar Wolfgang Schlosser, informiert dabei über Diagnostik und Behandlung.

Ehenbichl – Müdigkeit, innere Unruhe, Gewichtsveränderungen oder Herzklopfen: Veränderungen der Schilddrüse sind häufig, bleiben aber oft lange unbemerkt. Was dahinterstecken kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erfahren Betroffene und Interessierte beim nächsten PatientInnen-Informationsabend des BKH Reutte am Donnerstag, 30. April, ab 18 Uhr im Café des Wohnhauses Sintwag im Haus Ehrenberg.

Vortragender ist Primar Wolfgang Schlosser. Er leitet die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie und ist seit Kurzem auch Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus. Schlosser spricht allgemein verständlich über die Funktion der Schilddrüse. Er beleuchtet typische Beschwerden und Diagnosemöglichkeiten. Moderne Therapiewege werden ebenfalls vorgestellt.

„Veränderungen der Schilddrüse zeigen sich oft nicht auf den ersten Blick. Gerade weil die Beschwerden so unterschiedlich sein können, ist eine sorgfältige Abklärung wichtig“, betont Schlosser.