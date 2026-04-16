Schrittweise zur Ruhe kommen beim Wandern im Waldviertel

Entfliehen Sie dem Alltag und erleben Sie die naturbelassene Landschaft im Norden Niederösterreichs.

Im Norden Niederösterreichs liegt das Waldviertel. Eine Region, deren Kraft im Stillen, im Ursprünglichen und im Unverfälschten liegt. Dichte Wälder wechseln sich mit offenen Hochflächen ab, geheimnisvolle Moore mit klaren Teichen, markante Felsformationen mit sanften Hügeln und dazwischen gut erhaltene Burgen, Ruinen und Schlösser.

Granit prägt das Bild, ebenso wie glitzernde Teiche, kühle Nächte und eine Luft, die spürbar guttut. Zwischen kleinen Ortschaften, stillen Wegen und weiten Ausblicken entsteht ein Naturerlebnis, das nicht nur überwältigt, sondern nachhaltig berührt.

Der Thayatalweg 630 – Schritt für Schritt dem Alltag entfliehen

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür ist der Thayatalweg 630. Auf rund 180 Kilometern führt er vom Nebelstein im Waldviertel bis in die Weinstadt Retz und verbindet dabei Natur- und Kulturlandschaften.

Die Etappen sind abwechslungsreich und ermöglichen ein individuelles Tempo, bei dem man Schritt für Schritt dem Alltag entflieht. Wandernde passieren historische Schauplätze wie die Burg Raabs oder die Ruine Kollmitz, durchstreifen einzigartige Naturräume wie den Naturpark Blockheide mit seinen bizarren Felsformationen oder das mystische Heidenreichsteiner Moor und erreichen schließlich das tief eingeschnittene Thayatal. Hier begleitet die Thaya, ein Nebenfluss der March, den Weg und sorgt an warmen Tagen für erfrischende Momente. Der Nationalpark Thayatal, der im niederösterreichischen Grenzgebiet zu Tschechien liegt, eröffnet dabei stille, ursprüngliche Einblicke in eine nahezu unberührte Flusslandschaft mit steilen Felsformationen und dicht bewaldeten Hängen, in denen seltene Pflanzen- und Tierarten wie die Europäische Wildkatze, der Schwarzstorch und der Edelkrebs beheimatet sind.

Weitwandern im Waldviertel Inkludierte Leistungen ab 5 Nächtigungen inkl. Frühstück

ab 4x Gepäcktransport

ab 4x Jausenpakete ab € 529,- pro Person im Doppelzimmer Wir kümmern uns um Unterkunft und Transport - Sie konzentrieren sich nur aufs Gehen! Mehr Infos: www.waldviertel.at

Gerade diese Vielfalt macht den Thayatalweg 630 so besonders. Sanfte Abschnitte wechseln mit aussichtsreichen Höhenzügen, stille Waldpassagen mit offenen Landschaften. Dazu kommen regionale Kulinarik und gastfreundliche Orte entlang des Weges, die zum Verweilen einladen. Das Besondere: Wir übernehmen für Sie Organisation und Gepäcktransport und Sie wandern genussvoll von Etappe zu Etappe.