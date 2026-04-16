MPREIS – Der echte Tiroler Supermarkt

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Seit Generationen begleitet MPREIS die Menschen in Tirol – beim täglichen Einkauf, beim Smalltalk mit den Nachbarn, beim Kaffee im Baguette, beim Griff zu regionalen Produkten.

Was als moderner Supermarkt so vertraut ist, begann vor über 100 Jahren mit einer außergewöhnlichen Frau: Therese Mölk. Mit Mut, Weitblick und Unternehmergeist legte sie den Grundstein für etwas, das über die Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des Lebensraums Tirol geworden ist. Heute sind die MPREIS Märkte Mittelpunkt des Dorflebens, Treffpunkt im Stadtviertel und beliebte Stopps für Gäste im Urlaub und auf der Durchreise.

Tiroler Familienunternehmen

Auch 2026 bleibt MPREIS fest in Familienhand. Mit Jakob und Mathias Mölk führt aktuell die vierte Generation die Geschäfte gemeinsam mit Ingo Panknin und Gerhard Gocek. Diese erweiterte Spitze prägt die Entwicklung nachhaltig. Die über 5.000 Mitarbeitenden in Österreich sind ein zentraler Erfolgsfaktor. Viele sind seit Jahren im Unternehmen. Als bedeutender Arbeitgeber und ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bietet MPREIS vielfältige Tätigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. MPREIS ist nicht nur Händler und Gastronom, sondern auch ein wichtiger regionaler Lebensmittelhersteller mit einer modernen Bäckerei und Metzgerei.

In der Region verwurzelt

Als Traditionsunternehmen ist MPREIS seit jeher Partner der regionalen Wirtschaft. Über 200 lokale Lieferanten zählen für den Vertrieb ihrer Waren auf den Tiroler Händler. Besonders eng ist die Partnerschaft mit der heimischen Landwirtschaft. Sie hat unter anderem zur Gründung der Marke BIO vom BERG geführt, die exklusiv bei MPREIS erhältlich ist.

Zwischen MPREIS – Mathias Mölk, Mitglied der MPREIS Geschäftsführung (links) – und den regionalen Produzent*innen von BIO vom BERG, wie Getreidebauer Matthias Mair aus Absam, herrscht reger Austausch. © BIO vom BERG

Insgesamt zählt das regionale Sortiment über 1500 Artikel. Wer bei MPREIS einkauft, sorgt daher auch dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Insbesondere bei Obst und Gemüse spielen regionale Produkte die erste Geige. Die neu gestalteten Frischebereiche verhelfen ihnen zu einem starken Auftritt. Seit Herbst 2023 wurden 125 MPREIS-Märkte mit dem neuen Obst- und Gemüse Design ausgestattet.

Mit Blick nach vorn

Bei aller Traditionsverbundenheit ist MPREIS gleichzeitig ein innovatives Unternehmen. Die Produktionsstätten Alpenmetzgerei und Bäckerei Therese Mölk gehören zu den modernsten Betrieben ihrer Art in Österreich. MPREIS realisierte den ersten Passivhaus Supermarkt Mitteleuropas, heute erfüllen viele Standorte die strengen Energiesparkriterien. Das Engagement für Photovoltaik wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Auch bei der Digitalisierung ist MPREIS vorne dabei und bietet den Kundinnen und Kunden viele Vorteile der digitalen Welt. So werden über die digitalen Preisschilder Aktionen in Echtzeit an alle Märkte gleichzeitig ausgespielt, das digitale Schaufenster auf mpreis.at zeigt die Verfügbarkeit einzelner Produkte im jeweiligen Markt und die Kunden-App ist der perfekte Einkaufsassistent. Hier kann man Einkaufslisten anlegen, sich von Rezeptideen inspirieren lassen, bewahrt den Überblick über die zahlreichen Aktionen und kann auf vielfältige Weise sparen. Denn die App bietet zusätzliche Vorteile wie den Sammelbonus und exklusive Vergünstigungen.

Sortiment mit neuer Marke

„Beste Qualität zum fairen Preis“: die Produkte der noch jungen Hausmarke «M». © MPREIS

Auch im Sortiment gibt es viel Neues, vor allem durch die Hausmarke «M». Sie vereint die Produkte aus der eigenen Lebensmittelherstellung mit jenen ausgewählter Lieferanten unter dem Motto „Beste Qualität zum fairen Preis“. Inzwischen steht eine große Auswahl von «M» Artikel aus fast allen Sortimentsbereichen in den Regalen. Die auf einen Blick erkennbare Marke erleichtert den Einkauf und ist ideal für qualitätsbewusste Kundinnen und Kunden, die trotzdem nicht mehr als nötig ausgeben wollen. So ergänzt «M» das Angebot bei MPREIS, das von dauerhaft günstigen Preiseinstiegsartikeln bis zu Premium-Marken reicht.

Bereit für eine neue Zukunft