Nahost-Krieg lässt Preise deutlich anziehen: Inflation steigt auf 3,2 Prozent

Wien – Mit dem Nahost-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Bei der Schnellschätzung rechnete die Statistik Austria noch mit 3,1 Prozent.

Der Anstieg gegenüber Februar „ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen“, so die Statistikbehörde am Donnerstag. Der wichtigste Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen.

Ohne Öl nur bei 2,3 Prozent

„Der Preisdruck bei Nahrungsmitteln ließ im März hingegen etwas nach“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Ohne die Preisentwicklung bei Treibstoffen und Heizöl lag die Inflation bei 2,3 Prozent.