Mit Gänsehaut in den Urlaub einstimmen

Von der Adria bis nach Bayern – regionale Krimis boomen. Auch Niederösterreich, so schön es in der Realität ist, birgt fiktive Tatorte.

„Sterben, wo andere Ferien machen“ – Krimis aus Urlaubsregionen stehen seit rund 20 Jahren auf den Bestsellerlisten. Kein Wunder, kann man sich doch gedanklich bereits zuhause in Tirol auf die nahenden freien Tage in der fernen Destination einstimmen. Etwa, wenn man mit dem Ehepaar Pokorny im niederösterreichischen Bad Vöslau mitfiebert.

Die Tote im Thermalbad

Die Hobbyermittler aus der Feder von Norbert Ruhrhofer sehnen sich bereits während ihrer Wanderung nach Erholung im altehrwürdigen Thermalbad Vöslau. Doch bevor sie ihre Bahnen ziehen, werden sie Zeugen eines Streits um eine begehrte Waldkabane. Kurz darauf wird die Mieterin tot aufgefunden.

Auf subtile Art wird in Niederösterreichkrimis – vom Waldviertel über die Wachau bis ins Wiener Becken – die malerische Region beschrieben. Das Böse lauert zwar im idyllischen Alltag und sorgt für Gänsehaut, wird allerdings wegen des vertrauten Ambientes und der entspannten Charaktere als unterhaltsam empfunden. Sind die Autoren doch Kenner der schönsten Plätze des Landes.

Was läge folglich näher, als sich bereits jetzt mit dem größten Bundesland Österreichs zu befassen und nach dem Lesen an die fiktiven Tatorte zu reisen?

Dunkles Waldviertel „Held“ Georg ist eigentlich gar kein Held. Trotzdem schlittert er in eine Mordermittlung, die ihn der Mystik des Waldviertels näherbringt (Verlag Federfrei).

Tod auf der Unterbühne Ein Toter bei der Generalprobe sorgt für Unruhe in einem kleinen niederösterreichischen Theater. Bei der folgenden Arbeit von Polizistin Antonia ist Miträtseln gefragt. (Servus Verlag).

Marillenknödelmord Horvath kennt sich mit Ermitteln aus. In der Theorie. Schafft er es mit seiner Freundin und einem irren Guru herauszufinden, wer einen fatalen Marillenknödel vergiftet hat? (Emons Verlag)