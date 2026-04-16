Ben Zucker in Ischgl, „Weisser Rausch“ und Kulinarik am Lanser See: Das ist los in Tirol

Es blüht in ganz Tirol. Auch bei den Events blüht einem am Wochenende wieder einiges: So lädt Schlagerstar Ben Zucker in Ischgl ein, in St. Anton geht der „Weisse Rausch“ über die Bühne und in Innsbruck wird der neu eröffnete Bozner Platz ausgiebig gefeiert. Daneben gibt es Kulinarik am Lanser See, Blumenprächtiges in Jenbach und Musikalisches mit unter anderem Oimara, Anna Buchegger und Chris Steger.