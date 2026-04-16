Autofreie Tage und „Pickerl“ gegen Ölkrise: Wir suchen Erinnerungen von damals in den 70er-Jahren

Als Reaktion auf die Ölkrise in den 1970er-Jahren führte die österreichische Regierung unter Bruno Kreisky eine besondere Maßnahme ein: den autofreien Tag. Wir suchen Leserfotos aus dieser Zeit.

Ab dem 14. Jänner 1974 war jeder Pkw-Lenker verpflichtet, sein Auto an mindestens einem Tag der Woche stehenzulassen. Welcher Wochentag das war, wurde durch ein spezielles „Pickerl“ an der Windschutzscheibe für alle sichtbar dokumentiert.

Für ein paar Wochen musste ab man ab Jänner 1974 ein „Wochentag-Pickerl“ an die Windschutzscheibe des Autos kleben. © ÖAMTC/Archiv

Zeigt uns eure Erinnerungen

Genau aus dieser Zeit suchen wir jetzt eure Fotos. Habt ihr vielleicht noch ein Bild von eurem Familienauto mit dem berühmten Pickerl an der Scheibe? Oder eine Aufnahme von den ungewohnt leeren Straßen?