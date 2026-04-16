„Jausmannskost“ für Feinschmecker

So manchem dürften Zierfandler und Rotgipfler kein Begriff sein. Das ändert sich, wenn man sich mit niederösterreichischer Küche befasst. Das nahm sich auch Otto Jaus zu Herzen. Der Musiker sammelte kulinarische Tradition in einem Kochbuch.

Ich erinnere mich noch an meinen ersten Niederösterreich-Urlaub. Eine kulinarische Offenbarung – allerdings nicht für mich, sondern für unsere Vermieterin. Ich war im Volksschulalter, noch etwas schüchtern und orderte mit leiser Stimme „Liwanzen“. Der in Schmalz gebackene, von Powidlmarmelade triefende Germteig zählt zu den Klassikern der heimischen Küche.

Blöd nur, dass die Vermieterin verstand, ich würde von Wanzen sprechen. Schnappatmung! Nahm sie doch an, mein Pensionszimmer sei von den Parasiten bevölkert. Mit hochrotem Gesicht wollte sie den lästigen Untermietern schon zu Leibe rücken – als mein Vater das Missverständnis erkannte und rechtzeitig aufklärte.

Dreifaltigkeit aus der Küche

Dass die niederösterreichische Küche mehr zu bieten hat als vermeintliche Insekten, weiß auch der gebürtige Mistelbacher Otto Jaus. Der ehemalige Sängerknabe und Mitglied des Musik-Duos „Pizzera und Jaus“ kreierte ein Kochbuch, in dem er neben Einblicken in sein Familienleben Rezepte seiner Mutter und Großmutter präsentiert.

Neben kultureller Nahversorgung deckt der Schauspieler und Sänger damit die niederösterreichische Dreifaltigkeit ab: Fleisch, Erdäpfelteig und Mehlspeisen.

So zählen „bsoffene Hendl“, Hendlsuppe mit Einbrenn, Orangenkekse, Knoblauchgeist, Grammelknödel und eine ominöse Speise namens „Katzengschra“ zu den regionalen Schätzen. Garniert wird neben Gewürzen mit Anekdoten und Tricks, die Elisabeth Jaus, die Mutter des 43-Jährigen, zum Besten gibt.

„Jausmannskost“ Das Buch, in dem Otto Jaus und seine Mutter Rezepte vorstellen, erschien im Schultz & Schirm Bühnenverlag. ISBN 978-3-9504970-5-2, 240 Seiten, 80 Abbildungen.

Zierfandler und Rotgipfler

Wer gekochte Speisen niederösterreichisch abrunden will, kann zu Zierfandler und Rotgipfler greifen. Was klingt wie der Name von Bergspitzen, ist in Wirklichkeit Wein aus der Thermenregion.

Darüber hinaus wird beim Blättern in den 240 Seiten offensichtlich, dass es sich in Niederösterreichs Küche allem voran um regionale Identität dreht und um Menschen, die mit Leidenschaft Altes bewahren und Neues ergänzen.

Kulinarischer Humor

Die Liwanzen-Portion bekamen wir damals von unserer Vermieterin übrigens geschenkt. Selten habe sie so über die niederösterreichische Küche gelacht. Im Nachhinein jedenfalls ...