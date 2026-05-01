Vorsicht bei Neukauf
Neue Verkehrsregeln ab 1. Mai: Was E-Scooter-Fahrer jetzt wissen müssen
Wer keinen Blinker am E-Scooter hat, wird ab 1. Mai gestraft. Unter-16-Jährige müssen beim Fahren einen Helm tragen.
© Axel Springer
Eine neue Verordnung schreibt verpflichtende Blinker an den Lenkgriffen vor, doch viele gängige Modelle lassen sich gar nicht nachrüsten. Der ÖAMTC warnt Konsumenten vor einer Kostenfalle, da die bald unbrauchbaren Roller weiterhin – oft zu Schleuderpreisen – verkauft werden.