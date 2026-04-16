Bezirksverband der Kameraden wählt neuen Obmann

Der Bezirksverband Kitzbühel des Tiroler Kameradschaftsbundes hat einen neuen Obmann. Bei der Delegiertentagung in Jochberg wählten die Mitglieder Reinhard Foidl aus Waidring einstimmig an die Spitze.

Jochberg – Zum Delegiertentag im Kultursaal Jochberg kamen 78 Kameraden aus 17 Ortsvereinen. Zahlreiche Ehrengäste nahmen ebenfalls teil. Darunter waren Bürgermeister Günter Resch, Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner und Alexander Gamper. Bezirkshauptmann Martin Grander sowie TKB-Präsident F.X. Gruber besuchten die Veranstaltung. Auch die TKB-Vizepräsidenten Gerhard Schreder und Roman Burgstaller waren anwesend. Der Tag begann traditionell mit einer Messe in der Pfarrkirche Jochberg. Anschließend folgte ein Gedenken am Kriegerdenkmal.

Viele Ausrückungen

Der scheidende Bezirksobmann Hans Peter Koidl blickte auf das vergangene Jahr zurück. Sein Bericht umfasste 43 Ausrückungen auf Orts-, Bezirks- und Landesebene. Er nannte Beispiele wie die Landeswallfahrt in Brandenberg und die Gelöbniswallfahrt in Jochbergwald. Weitere Veranstaltungen waren die Klobensteinwallfahrt in Kössen und verschiedene Bergmessen. Auch Jahreshauptversammlungen, das Bataillonsschützenfest der Wintersteller Schützen und der Traditionstag des JgB 24 in Lienz gehörten dazu. Die Landesschimeisterschaft in Fieberbrunn sowie das Bezirksschießen und das Georg Jöchl Gedenkkegeln wurden ebenfalls erwähnt.

Koidl betonte die Stärke des Bezirks. "Der Bezirk Kitzbühel ist mit 1781 Mitgliedern, davon 342 Frauen, eine der stärksten Verbände in Tirol. Der Frauenanteil ist wieder gestiegen und es leben noch 6 Kriegsteilnehmer in unseren Reihen, trotzdem brauchen wir Nachwuchs in unseren Reihen", sagte Koidl.

Wechsel nach 14 Jahren

Koidl hatte zuvor erklärt, nicht mehr als Bezirksobmann anzutreten. Er leitete den Bezirksverband 14 Jahre lang. Da auch weitere Ausschussmitglieder ausschieden, wählten die Delegierten einen neuen Vorstand. Reinhard Foidl wurde einstimmig zum neuen Bezirkschef gewählt. Seine Stellvertreter sind Leonhard Schwaiger, Hans Schwentner und Christoph Aschaber. Christina Rojacher übernimmt die Funktion der Bezirksschriftführerin. Christian Foidl ist der neue Kassier. Burgi Obermoser bestätigten die Delegierten als Bezirksmarketenderin.

Die Versammlung würdigte auch die langjährige Arbeit des Altobmanns Hans-Peter Koidl. Für seine Verdienste ernannten sie ihn feierlich zum Bezirks-Ehrenobmann. Die Ehrengäste dankten in ihren Ansprachen allen Aktiven im Bezirk. Sie gratulierten zudem dem neuen Vorstand um Obmann Reinhard Foidl.