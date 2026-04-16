Vom „Zumpferlkaiser“ bis zu Beethovens Mentor

Die Welt wäre um so manches Kunstwerk und wissenschaftliche Entdeckung ärmer, ohne den Pioniergeist so manch eines Niederösterreichers.

„Oida, geh weida“, würde der Niederösterreicher wohl sagen, um seiner Bewunderung Ausdruck zu verleihen, wie viele bekannte Persönlichkeiten aus seinem Bundesland stammen – von Künstlern bis zu Pionieren, Wissenschaftern und Politikern.

Der weltberühmte Maler Egon Schiele etwa wurde 1890 in Tulln an der Donau geboren. Der Expressionist provozierte seine Umgebung, weil er sich ungewohnt offen mit Themen wie Sexualität und dem Körper befasste.

Egon Schiele (1890 - 1918) war ein niederösterreichischer Maler des Expressionismus. © AFP

Kreative Legenden

Ähnlich kreativ, wenn auch in einer anderen Domäne, war Karl Landsteiner. Der Pathologe, der 1868 in Baden bei Wien auf die Welt kam, revolutionierte die Medizin mit der bahnbrechenden Entdeckung, dass Blut in verschiedene Gruppen eingeteilt werden kann, was Bluttransfusionen erstmals sicher und zuverlässig machte. So manchen dürfte Landsteiner ein Begriff sein, weil er den 1000-Schilling-Schein zierte.

Als politische Legende wiederum gilt Bruno Kreisky, dem 1979 die Ehrenbürgerwürde der Stadt St. Pölten verliehen wurde. Während seiner Zeit als Bundeskanzler von 1970 bis 1983 setzte er Reformen um, die das Leben der Niederösterreicher nachhaltig verbesserten.

Joseph Haydn (1732 - 1809) verbrachte den größeren Teil seiner beruflichen Laufbahn als Hofmusiker. © imago stock&people

Studie am lebenden Objekt

Joseph Haydn, 1732 geboren in Rohrau, gilt als einer der größten Komponisten der Geschichte. Seine Herkunft prägte den späteren Kapellmeister am Hof der Esterházys in Ungarn, denn er bewahrte seinen bodenständigen Charakter, trotz des internationalen Ruhms, seiner Tätigkeit als Mentor für Ludwig van Beethoven und der engen Freundschaft zu Wolfgang Amadeus Mozart.

Karikaturist Manfred Deix (1949 - 2016) wurde im niederösterreichischen St. Pölten geboren. © Guenter S. Kargl

1949 kam in St. Pölten der „Zumpferlkaiser“ zur Welt. Diesen wenig ruhmreichen, wenn auch selbst befeuerten Titel trug Manfred Deix. Der Karikaturist, aufgewachsen im elterlichen Wirtshaus, konnte die Abgründe der österreichischen Seele am lebenden Objekt studieren.