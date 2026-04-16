Wo Arbeiten Freude macht – und Menschen zählen

Gold für die TIROLER VERSICHERUNG: 10 Jahre in Folge als Top-Arbeitgeberin ausgezeichnet – ein klares Zeichen dafür, dass sich eine wertebasierte, moderne und gesunde Personalpolitik langfristig bewährt.

Wer die TIROLER in der Innsbrucker Innenstadt betritt, spürt es sofort: Hier geht es um mehr als Arbeit. Es ist ein Ort, der Menschen stärkt, verbindet und Raum für Entfaltung schafft. Das klimaaktiv-Gold-zertifizierte Holzhochhaus ist dabei Ausdruck einer gelebten Haltung. Einer Haltung, die nicht nur die Arbeitskraft, sondern den ganzen Menschen sieht.

Wo Persönlichkeit zählt

Ob erste Karriereschritte, Familiengründung oder neue persönliche Ziele – jede Lebensphase bringt eigene Anforderungen und Chancen mit sich. Wer dabei unterstützt wird, gewinnt Sicherheit, Vertrauen und die Freiheit, sich wirklich einzubringen. Genau dieses Gefühl macht den Unterschied: zu wissen, dass der Arbeitgeber mitdenkt, mitträgt und mitwächst.

„Wir haben uns vor Jahren bewusst dafür entschieden, Vereinbarkeit, betriebliche Gesundheitsförderung und Weiterbildung nicht als Zusatzangebote zu sehen, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmenskultur“, so Vorstandsdirektorin Isolde Stieg.

Die TIROLER setzt auf Vertrauen, Eigenverantwortung und Entwicklung. Die Mitarbeiter*innen erhalten den Raum, ihr Potenzial zu entfalten – und die Unterstützung, die sie dafür brauchen.

Auszeichnungen als Ansporn

Hinter den zahlreichen Auszeichnungen, die die TIROLER jedes Jahr erhält, stehen Menschen, die Großartiges leisten und mitgestalten. Und jede Menge konkrete Angebote ihrer Arbeitgeberin.

„Wer Vereinbarkeit ernst nimmt, muss Strukturen schaffen, die tragen“, betont Vorstandsvorsitzender Franz Mair. „Die zahlreichen Auszeichnungen sind für uns Bestätigung und Auftrag zugleich.“

Flexible Arbeitszeitmodelle

Was das heißt, zeigt sich im Alltag: flexible Arbeitszeitmodelle, Teil- und Vollzeitmöglichkeiten, ergonomische Arbeitsplätze, Fitnessstudio, ein umfassendes Gesundheitsangebot, die Ganztageskinderkrippe „TIROLER Sprossen“ und vieles mehr. Es sind diese konkreten Angebote, die aus guten Absichten gelebte Kultur machen.

Starke Leistung im Team

Gleichzeitig gilt: Wer viel gibt, darf auch viel erwarten. Leistung ist kein Widerspruch zu Wertschätzung – im Gegenteil. In einem Umfeld, das unterstützt, stärkt und Vertrauen schenkt, entsteht Motivation aus Überzeugung. In der

TIROLER geben alle ihr Bestes, weil sie spüren, dass ihr Beitrag zählt. „Leistung entsteht dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen“, ist Stieg überzeugt. Davon profitieren alle – Mitarbeiter*innen, Kund*innen und das Unternehmen selbst.

Viele richtige Entscheidungen über Jahre hinweg machen täglich erlebbar, warum die TIROLER seit Jahren zu den besten Arbeitgeberinnen des Landes zählt. Hier setzt man auf eine Arbeitskultur, in der Menschen und ihre Kompetenzen zählen.

Interessiert, den TIROLER Weg mitzugehen? Jetzt bewerben: tiroler.at/karriere

Mehr als ein Job – gemeinsam stark

Wie werden Vereinbarkeit, Gesundheit und Teamgeist bei der TIROLER gelebt? Vier Mitarbeiter*innen geben ihre persönlichen Einblicke in eine Arbeitswelt, die Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Sylvana Hoheneder, Team Schaden & Leistung „Das gemeinsame Arbeiten an Lösungen zeichnet unser Team aus und macht meinen Alltag sehr abwechslungsreich. Neue Themen wie z.B. Unterstützung durch KI bei der Schadenanlage finde ich sehr spannend. Weiterentwicklung wird aktiv gefördert. Dabei lernen wir alle – egal aus welcher Generation – voneinander. Der Zusammenhalt ist groß und Dank Gleitzeit ohne Kernzeit kann ich Beruf und Privatleben super vereinbaren. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit und mein Team.“

Michael Eder, Gebietsleiter Berater*innen-Team Kitzbühel „Seit neun Jahren bin ich mit dabei. Der besondere Zusammenhalt und die schnellen Entscheidungswege sind für mich bis heute einzigartig. Das Vertrauen in uns Mitarbeiter*innen ist groß. Auch deshalb habe ich vor einem Jahr die Leitung des Berater*innen-Teams in Kitzbühel übernommen. Aktuell suche ich Verstärkung und kann allen nur ans Herz legen, diese tolle Chance zu ergreifen. Ich könnte mir keine bessere Arbeitgeberin vorstellen.“

Christoph Mayr, Team Digitalisierung „Als Kreativer ist mir gestalterischer Freiraum sehr wichtig. Das Arbeitsumfeld in der TIROLER ist für mich perfekt: ich kann meine Kompetenzen ausleben. Ob als Leiter von KI-Projekten oder als interner Referent – mein Alltag hier ist sehr dynamisch und als Team inspirieren und motivieren wir uns gegenseitig. Die Arbeitsplätze, die Ausstattung, das Fitnessstudio, der Essenszuschuss – die vielen Benefits sind großartig. Ein gutes Gefühl, hier zu sein.“