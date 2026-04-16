Österreichs neues „Tatort“-Duo nimmt die Ermittlungen auf: Drehstart für „Krähen im Hof“

Miriam Fussenegger und Laurence Rupp lösen 2027 Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Ermittler im heimischen „Tatort“ ab. Die Dreharbeiten für ihren ersten Film haben bereits begonnen.

Noch sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in zwei neuen Austro-„Tatort“-Fällen zu sehen. Aber nach vielen Jahren im Einsatz ist 2027 mit Miriam Fussenegger und Laurence Rupp für eine Ablöse gesorgt. Die beiden stehen seit wenigen Tagen erstmals an einem „Tatort“-Set vor der Kamera. Sie bekommen es in ihrem ersten Fall mit einem Fenstersturz in einem Wiener Gemeindebau zu tun. Verdächtige gibt es viele. Charlie Hahn (Fussenegger) und Alex Maleky (Rupp) wird nicht fad.

Rainer Bock, Christina Scherrer, Laurence Rupp, Miriam Fussenegger, Regisseur Dominik Hartl, Kameramann André Mayerhofer, Drehbuchautorin Sarah Wassermair (von links). © Hubert Mican

Beim Fall mit dem Arbeitstitel „Krähen im Hof“ führt Dominik Hartl Regie, das Drehbuch stammt aus der Feder von Sarah Wassermair. Gedreht wird noch bis Anfang Mai, wobei die Ermittler im Zuge ihrer Arbeit laut einer Aussendung auf immer mehr beunruhigende Fakten stoßen. Die Ex-Frau (Masengu Kanyinda) des tot aufgefundenen Mannes hätte jedenfalls ein Motiv, wäre ihr doch fast die siebenjährige Tochter (Jana Rutkowski) vom mutmaßlich Ermordeten entführt worden. Aber auch andere Mieter des Gemeindebaus ziehen mit ihrer Vergangenheit die Aufmerksamkeit des Neo-Ermittler-Duos auf sich.