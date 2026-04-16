Von Eisbaden bis Proteinkaffee: Was bringen die Gesundheitstrends aus dem Internet wirklich?
Im „Gut zu wissen“-Live-Podcast in der Axamer Lizum ordnete Gesundheitsexpertin Miriam Wechner virale Biohacks ein. Was ist sinnvoll und was nur Hype?
🎧 Live-Podcast | Gut zu wissen: Was bringen Gesundheitstrends aus dem Internet wirklich?
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Miriam Wechner ist Expertin für ganzheitliche Gesundheit und vereint in in ihrer Arbeit alles was mit dem „Mensch-Sein“ zu tun hat.
Bewusstsein, Achtsamkeit, Mindset, Ernährung, Bewegung und Erholung spielen eine große Rolle, um auf allen Ebenen gesund zu werden.
Ihr Ziel ist es, Menschen zu zeigen, dass sie sich selbst regenerieren und ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können.
Dabei verwendet die Tirolerin das Wissen aus ihren unterschiedlichsten Ausbildungen wie zum Beispiel aus der Psycho-Neuro-Immunologie, Mentaltraining, Physiotherapie und Humanenergetik.
Das „Mensch-Sein“ steht bei Wechner an vorderster Stelle: „Wenn wir lernen, uns selbst wieder als Menschen in allen Facetten wahrzunehmen und uns so zu verhalten, dann haben wir eine große Chance gesund zu sein/zu werden.“
🎧 Den Podcast „Sonne im Herzen. Regenbogen im Bauch“ findet man auf allen gängigen Podcastplattformen
Weitere „Gut zu wissen“-Podcastfolgen mit Miriam Wechner
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Wie man die Lust auf Süßes loswird und welche Rolle der Blutzuckerspiegel dabei spielt
🎧 Podcast „Gut zu wissen"
„Eat the Rainbow“: Warum uns buntes Essen glücklich und fit macht
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Meditation boomt: Doch was bringt das In-Sich-Kehren wirklich?
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts
🎧 „Gut zu wissen“-Podcast
Längere Pausen, mehr Sport, gesunde Jause: Was Kinder in Tirol an der Schule ändern würden
🎧 „Gut zu wissen“-Podcast
Unsichtbares Leiden: Was tun, wenn Schmerz zum Dauerzustand wird?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Instagram, Tiktok und Co: Wie Eltern Social-Media-Sucht bei ihren Kindern erkennen können
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sparen, investieren, vorsorgen: Wie es Frauen gelingt, finanziell unabhängig zu sein
Athletiktrainer gibt Tipps
Warum Krafttraining wichtig ist und wie viel Zeit man dafür investieren sollte
Podcast am Berg