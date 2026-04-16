🎧 „Gut zu wissen“-Live-Podcast

Von Eisbaden bis Proteinkaffee: Was bringen die Gesundheitstrends aus dem Internet wirklich?

TT-Redakteurin Vanessa Grill (li.) und Gesundheitsexpertin Miriam Wechner auf der Bühne bei der Kooperation von „Gut zu wissen“ und „Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch“.
© Lukas Anzinger
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Im „Gut zu wissen“-Live-Podcast in der Axamer Lizum ordnete Gesundheitsexpertin Miriam Wechner virale Biohacks ein. Was ist sinnvoll und was nur Hype?

🎧 Live-Podcast | Gut zu wissen: Was bringen Gesundheitstrends aus dem Internet wirklich?

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© herzleuchten.fotografie/Alexandra Lochs

Zur Person

Miriam Wechner ist Expertin für ganzheitliche Gesundheit und vereint in in ihrer Arbeit alles was mit dem „Mensch-Sein“ zu tun hat.

Bewusstsein, Achtsamkeit, Mindset, Ernährung, Bewegung und Erholung spielen eine große Rolle, um auf allen Ebenen gesund zu werden.

Ihr Ziel ist es, Menschen zu zeigen, dass sie sich selbst regenerieren und ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können.

Dabei verwendet die Tirolerin das Wissen aus ihren unterschiedlichsten Ausbildungen wie zum Beispiel aus der Psycho-Neuro-Immunologie, Mentaltraining, Physiotherapie und Humanenergetik.

Das „Mensch-Sein“ steht bei Wechner an vorderster Stelle: „Wenn wir lernen, uns selbst wieder als Menschen in allen Facetten wahrzunehmen und uns so zu verhalten, dann haben wir eine große Chance gesund zu sein/zu werden.“

🔗 Mehr Infos

🎧 Den Podcast „Sonne im Herzen. Regenbogen im Bauch“ findet man auf allen gängigen Podcastplattformen

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