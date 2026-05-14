Die Tiroler Finalisten stehen fest: Wer macht die beste Pizza in eurem Bezirk?

Die Suche nach Tirols bester Pizza geht in die entscheidende Runde! Nachdem uns Tausende Nominierungen von LeserInnen erreicht haben, stehen die Finalisten nun fest.

Ob klassische Margherita, feurige Diavola oder andere kreative Eigenkreation: Wo in Tirol wird die Pizzabäcker-Kunst zur Perfektion gebracht? Wo gibt es das unwiderstehlichste Stück Italien-Urlaub auf dem Teller?

In jedem der neun Bezirke treten die zehn meistgenannten Pizzerien und Restaurants an, um sich den begehrten Titel „Beliebteste Pizza“ zu sichern.

Ab sofort zählt jede Stimme! Unterstützt euren Favoriten und bestimmt mit, wer zur besten Pizzeria des Bezirks gekürt wird.

Der Bezirkssieger, der die meisten Stimmen auf sich vereint, wird zum landesweiten Pizza-Champion gekrönt.

Wichtig! Stimmt für eure Lieblingspizzeria ab! Ihr könnt auch in mehreren Bezirken voten, aber eine Stimme für euren Favoriten reicht völlig aus. Klickt danach einfach ganz unten auf „Jetzt absenden“. Das Voting läuft bis zum 25. Juni (23.59 Uhr).