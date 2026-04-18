Neues Gastro-Voting
Nominiert jetzt euren Favoriten: Wer macht die beste Pizza in Tirol?
Die Suche nach den beliebtesten Gastro-Betrieben Tirols geht in die nächste Runde: Dieses Mal dreht sich alles um das wohl beliebteste Gericht der Welt – die Pizza.
Ob klassische Margherita, feurige Diavola oder andere kreative Eigenkreation: Wo in Tirol wird die Pizzabäcker-Kunst zur Perfektion gebracht? Wo gibt es das unwiderstehlichste Stück Italien-Urlaub auf dem Teller?
Jetzt seid ihr wieder gefragt: Sagt uns, welche Pizzeria eurer Meinung nach die beste in ganz Tirol ist. Die meistgenannten Betriebe schaffen es ins große Finale, wo dann der Pizza-König von Tirol gekürt wird.
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