Nur noch heute abstimmen: Endspurt im großen Tiroler Pizza-Voting

Die Suche nach Tirols bester Pizza geht in die entscheidende Runde! Nachdem uns Tausende Nominierungen von LeserInnen erreicht haben, konkurrieren nun zehn Finalisten pro Bezirk um den Titel. Nur noch heute könnt ihr eure Stimme abgeben.

Wer macht die beste Pizza Tirols? Die Suche erreicht ihren Höhepunkt. Nachdem ihr Tausende von Nominierungen eingesendet habt, kämpfen nun die zehn Finalisten in jedem Bezirk um den Sieg. Aber die Zeit wird knapp: Nur noch heute, bis 23:59 Uhr, ist die Abstimmung geöffnet!

Ob Margherita, Diavola oder eine kreative Spezialität – eure Stimme entscheidet, wer das Rennen macht. Gebt eurem Favoriten den entscheidenden Push und helft ihm, nicht nur Bezirkssieger, sondern auch Tirols Pizza-Champion zu werden.

Wichtig: Stimmt für eure Lieblingspizzeria ab! Ihr könnt auch in mehreren Bezirken voten, aber eine Stimme für euren Favoriten reicht völlig aus. Klickt danach einfach ganz unten auf „Jetzt absenden“.