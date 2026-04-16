Wer gewinnt den Österreichischen Filmpreis? Diese Tirolerinnen haben Chancen

Alexandra Makarovás Drama „Perla“ geht mit 13 Nominierungen als Favorit in die Österreichischen Filmpreise. Die Gala findet am 18. Juni in Wien statt. Auch Tiroler Filmschaffen ist im Preisrennen.

Wien – Mit 13 Nominierungen geht Alexandra Makarovás Drama „Perla“ als klarer Favorit in die diesjährige Verleihung der Österreichischen Filmpreise. Dahinter folgen Adrian Goigingers „Vier minus drei“ sowie „Welcome Home Baby“ von Andreas Prochaska mit jeweils acht Nennungen.

Auch aus Tirol und Südtirol gibt es Beteiligungen im Rennen: Die Südtiroler Schauspielerin Gerti Drassl ist für ihre Nebenrolle in „Welcome Home Baby“ nominiert. Ebenso darf sich Kamerafrau Carmen Treichl aus Fritzens Hoffnungen machen – sie wurde für ihre Bildgestaltung des Films berücksichtigt.

Die Österreichischen Filmpreise werden am 18. Juni in Wien vergeben.

Gerti Drassl ist für „Welcome Home Baby“ nominiert © Rita Falk

Auch die Kamerafrau Carmen Treichl aus Fritzens hat Chancen auf eine Auszeichung. © IMAGO/Christoph Hardt