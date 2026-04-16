In Klinik gebracht
Frau kam in Innsbruck von Fahrbahn ab: Vier Fahrzeuge beschädigt
Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in Innsbruck gekommen. In der Klappholzstraße lenkte eine Frau gegen 6.40 Uhr ihr Auto nach links und beschädigte dabei vier geparkte Fahrzeuge. Der Grund dafür dürfte ein gesundheitliches Problem gewesen sein, heißt es vonseiten der Polizei.
Die 61-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)