Frau kam in Innsbruck von Fahrbahn ab: Vier Fahrzeuge beschädigt

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in Innsbruck gekommen. In der Klappholzstraße lenkte eine Frau gegen 6.40 Uhr ihr Auto nach links und beschädigte dabei vier geparkte Fahrzeuge. Der Grund dafür dürfte ein gesundheitliches Problem gewesen sein, heißt es vonseiten der Polizei.