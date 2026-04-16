33 Einsätze für ÖFB-Team
Ex-Nationaltorhüter verunglückt: Österreichs Fußball trauert um Alexander Manninger
Kam bei Autounfall ums Leben: Alexander Manninger.
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Trauer um den ehemaligen Fußball-Nationaltorwart Alexander Manninger: Der 33-fache ÖFB-Teamspieler verunglückte am Donnerstag bei einem Autounfall im Bezirk Salzburg-Umgebung und wurde nur 48 Jahre alt.
Die Profikarriere des Schlussmanns hatte in der Saison 1994/95 bei Austria Salzburg begonnen. Weitere Stationen waren unter anderem der GAK, Arsenal London, Juventus Turin und der FC Liverpool.
„Alexander war von 1984 bis 1996 nicht nur Teil der Austria-Familie, sondern vor allem ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat - auf und neben dem Platz“, drückte nicht nur Austria Salzburg via offiziellem Statement sein Mitgefühl aus. (TT.com)