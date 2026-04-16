Ex-Nationaltorhüter verunglückt: Österreichs Fußball trauert um Alexander Manninger

Trauer um den ehemaligen Fußball-Nationaltorwart Alexander Manninger: Der 33-fache ÖFB-Teamspieler verunglückte am Donnerstag bei einem Autounfall im Bezirk Salzburg-Umgebung und wurde nur 48 Jahre alt.

Die Profikarriere des Schlussmanns hatte in der Saison 1994/95 bei Austria Salzburg begonnen. Weitere Stationen waren unter anderem der GAK, Arsenal London, Juventus Turin und der FC Liverpool.