Verdacht der Untreue: Hausdurchsuchungen bei Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer

Die Ermittlungen im Signa-Komplex haben nun auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer erreicht, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, als Aufsichtsratschef eine ungerechtfertigte Millionenzahlung genehmigt zu haben.

Wien – Im Signa-Komplex ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun auch gegen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) - und einen Signa-Vorstand. Dabei geht es um den Verdacht der Untreue, teilte die WKStA am Donnerstagnachmittag mit. Der Vorwurf betrifft Gusenbauers Aufsichtsratsvorsitz in zwei Signa-Gesellschaften. Es habe dazu auch Hausdurchsuchungen "an mehreren Adressen in Wien und Niederösterreich" gegeben. Davor hatte der "Kurier" darüber berichtet.