HLW-SchülerInnen setzen mit Spendenlauf ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

SchülerInnen der HLW Kufstein setzen mit dem „Evita Lauf“ am 28. April ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Mädchen- und Frauenberatungsstelle EVITA zugute, für die TeilnehmerInnen gibt es tolle Preise.

Kufstein – Die SchülerInnen der HLW Kufstein fallen immer wieder durch ihr gesellschaftliches Engagement auf. In diesem Frühling ist es die Klasse 3AHW, die ein Event für den guten Zweck organisiert: Den „Evita Lauf“. Dabei werden Spenden für die Mädchen- und Frauenberatungsstelle gesammelt. Sie ist eine zentrale Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

Los geht‘s am Dienstag, den 28. April um 17.30 Uhr. Die fünf Kilometer lange Strecke kann einzeln oder im Team absolviert werden. Das größte teilnehmende Team gewinnt einen Gastro-Gutschein vom Unterwirt im Wert von 200 Euro, alle anderen können bei der Tombola noch abräumen. Darin finden sich Preise wie Tageskarten für die SkiWelt, ein Drei-Monatsabo für ein Fitness-Studio, Kinokarten und vieles mehr. Für Speis und Trank vor Ort ist gesorgt.

Anmeldung online und vor Ort

Für den Lauf anmelden kann man sich unter www.hlwkufstein.at oder direkt vor dem Start am Fischergries. (TT)