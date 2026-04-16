Kopfschütteln in Lienz

„Mir ist ein Schaden von 3,24 Euro entstanden“: Bekannter Deutscher zeigt Tiroler Tankstelle an

Der deutsche Arzt Frank Ulrich Montgomery geriet in Lienz mit dem Pächter der Lagerhaus-Tankstelle in Konflikt.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Ein namhafter deutscher Mediziner erstattete Strafanzeige gegen die Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft Osttirol. Der 73-Jährige wirft dem Betreiber vor, mit einer kaputten Anzeigetafel „arglose Kunden“ anzulocken. Pächter Matthias Reiter kann sich darüber nur wundern.

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