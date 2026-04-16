Die besten Bilder vom Festakt
Ein Ort, der niemanden kalt lässt: „Neuer“ Bozner Platz feierlich eröffnet
Der offizielle Festakt zur Eröffnung des Bozner Platzes stieß auf reges Besucherinteresse. Am Freitag und Samstag wird weitergefeiert.
© Axel Springer
Anlässlich eines schwungvollen und gut besuchten Festakts am Donnerstagabend zeigten sich Stadtregierung und Zentrumsverein stolz auf den neu gestalteten Bozner Platz im Herzen von Innsbruck. Noch bis Samstag wird weitergefeiert. Doch viele Aspekte bleiben umstritten, Kritik kommt nun auch von der Radlobby.