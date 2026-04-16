Die besten Bilder vom Festakt

Ein Ort, der niemanden kalt lässt: „Neuer“ Bozner Platz feierlich eröffnet

Der offizielle Festakt zur Eröffnung des Bozner Platzes stieß auf reges Besucherinteresse. Am Freitag und Samstag wird weitergefeiert.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Anlässlich eines schwungvollen und gut besuchten Festakts am Donnerstagabend zeigten sich Stadtregierung und Zentrumsverein stolz auf den neu gestalteten Bozner Platz im Herzen von Innsbruck. Noch bis Samstag wird weitergefeiert. Doch viele Aspekte bleiben umstritten, Kritik kommt nun auch von der Radlobby.

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