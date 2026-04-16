Ein Ort, der niemanden kalt lässt: „Neuer“ Bozner Platz feierlich eröffnet

Anlässlich eines schwungvollen und gut besuchten Festakts am Donnerstagabend zeigten sich Stadtregierung und Zentrumsverein stolz auf den neu gestalteten Bozner Platz im Herzen von Innsbruck. Noch bis Samstag wird weitergefeiert. Doch viele Aspekte bleiben umstritten, Kritik kommt nun auch von der Radlobby.