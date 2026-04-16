Niederländische Polizei fand 86.000 Joints

Schlechte Nachrichten für Kiffer in den Niederlanden: Fahnder haben bei einer Razzia im Süden des Landes in einem Firmengebäude 86.000 vorgedrehte Joints und mehr als 120 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei den Beamten und den Spürhunden in dem Gebäude in Echt nichts Verdächtiges aufgefallen. Dann aber seien sie bei hartnäckiger Suche auf einen versteckten Raum gestoßen, in dem sich das Drogenlager befand.