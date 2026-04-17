Israel und der Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe

Israel und der Libanon haben unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschließt. Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente Gespräche" mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu geführt. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen".

Die Feuerpause begann Donnerstagnachmittag (17.00 Uhr US-Ostküstenzeit, 23.00 Uhr MESZ). Israel hat jedoch nach libanesischen Angaben bald dagegen verstoßen. Die israelische Armee habe wiederholt mehrere Dörfer im Süden beschossen, teilte die libanesische Armee Freitagfrüh mit.

Der US-Präsident erwähnte zunächst nicht die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz, deren gewaltsamer Konflikt mit Israel wegen des Iran-Kriegs neu entflammt war. Später betonte der US-Präsident aber, die Schiiten-Miliz sei Teil der Waffenruhe: "Heute wird es eine Waffenruhe geben, und die wird auch die Hisbollah mit einschließen", sagte er zu Journalisten.

Attacken der Hisbollah-Miliz und anderer bewaffneter Gruppen auf Israel soll die Regierung in Beirut verhindern. Israel behält sich dem Text zufolge das Recht auf Selbstverteidigung gegen geplante oder laufende Angriffe vor, verzichtet jedoch auf Offensiven. Der Iran forderte am späten Donnerstagabend einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon. Das teilte das Außenministerium in Teheran laut iranischen Medienberichten mit.

Kurz vor der Waffenruhe attackierte die Hisbollah Israel Donnerstagabend erneut mit zahlreichen Raketen. In mehreren Orten im Norden Israels heulten Warnsirenen. Nach Angaben des Nachrichtenportals "ynet" wurden rund zehn Geschosse auf die israelische Küstenstadt Nahariya abgefeuert. Die meisten davon seien von Israels Raketenabwehr abgefangen worden.

Der israelische Kan-Sender berichtete zudem von Raketenangriffen auf die Umgebung der Stadt Karmiel. Ein Mensch sei von Raketensplittern schwer verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, sie bereite sich auf mögliche Angriffe aus dem Libanon auf Israels Norden vor.

Beide Länder bekräftigen, dass sie sich nicht im Krieg befänden, und bitten die USA um die Vermittlung direkter Verhandlungen. Ziel sei es, alle verbleibenden Streitfragen wie die Festlegung der internationalen Landesgrenze zu klären und ein umfassendes Abkommen für dauerhafte Sicherheit und Stabilität zu erreichen.

Netanyahu sprach von der Chance auf ein "historisches Friedensabkommen" mit dem Libanon. Er kündigte zugleich an, die israelischen Streitkräfte würden in einem zehn Kilometer breiten Streifen im Süden des Libanon an der Grenze zu Israel bleiben.

Der Hisbollah-Abgeordnete Ibrahim al-Mussawi sagte, die Miliz werde sich unter Bedingungen an die Waffenruhe halten. "Wir von der Hisbollah werden uns vorsichtig an die Waffenruhe halten unter der Bedingung, dass es sich um eine umfassende Einstellung der Kampfhandlungen gegen uns handelt", sagte al-Mussawi. So dürfe Israel die Feuerpause nicht für "Morde" an Hisbollah-Vertretern nutzen. Die libanesische Armee rief vor allem die Bewohner im Südlibanon zur Vorsicht auf.

Die Waffenruhe wurde inmitten von Trumps Bemühungen vereinbart, ein Ende des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs zu erreichen. Nachdem Washington und Teheran vergangene Woche eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart hatten, pochte der Iran darauf, dass diese auch für den Libanon gelten müsse. Israel lehnte dies zunächst ab und setzte seine Angriffe auf Hisbollah-Ziele fort.

Zuletzt verstärkten sich aber die Bemühungen für eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Am Dienstag führten in Washington erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon direkte Gespräche.

Am Mittwoch kündigte Trump dann Gespräche zwischen den "Anführern" Israels und des Libanon an. Der libanesische Präsident Aoun lehnte aber nach Angaben aus libanesischen Regierungskreisen einen "direkten Kontakt" mit Netanyahu ab. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

Trump lud Netanyahu und Aoun nun zu einem Treffen ins Weiße Haus in Washington ein. Dann sollten "die ersten bedeutenden Gespräche zwischen Israel und dem Libanon seit 1983" stattfinden, schrieb der US-Präsident auf Truth Social. "Beide Seiten wollen Frieden sehen, und ich denke, das wird schnell passieren." Später sagte Trump, er rechne mit dem Treffen in "vier oder fünf Tagen".

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die schiitische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen über die Grenze. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben bisher fast 2.200 Menschen getötet.

Die Nachricht von der Waffenruhe stieß international auf ein positives Echo. Die französische Präsidentschaft sprach von einer "exzellenten Nachricht". Nun müsse aber vor Ort sichergestellt werden, dass die Waffenruhe auch eingehalten werde. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni gratulierte Israel und dem Libanon zur Erreichung eines "historischen Meilensteins".

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Waffenruhe. "Das ist eine Erleichterung, denn dieser Konflikt hat schon viel zu viele Menschenleben gefordert", schrieb sie auf X. "Jetzt brauchen wir nicht nur eine vorübergehende Pause, sondern einen Weg hin zu dauerhaftem Frieden."