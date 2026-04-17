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Kommentar
Wenn Narzissten auf der Weltbühne Gott spielen
Kommentarvon Christian Jentsch
Als Trump allmächtig legt sich der US-Präsident auch mit Papst Leo an. Dessen Appell zum Frieden ist ihm ein Dorn im Auge. Trumps Größenwahn macht ihn immer kleiner.
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