Zum Arzt gebracht
Sechsjähriges Kind auf Schutzweg in Telfs von Auto erfasst
Telfs – Freitagfrüh gegen 7.30 Uhr kam es bei einem Schutzweg auf der B171 in Telfs zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen der Leitstelle Tirol zufolge wurde ein sechsjähriges Kind, welches über den Schutzweg gehen wollte, von einem Auto erfasst. Ein Augenzeuge wählte umgehend den Notruf. Man habe sofort Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei informiert, hieß es vom Schichtleiter der Leitstelle.
Das Kind wurde von der Rettung zu einem Arzt in der Gemeinde gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und wie schwer das Kind verletzt wurde, ist nicht bekannt. (TT.com)