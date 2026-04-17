Sechsjähriges Kind auf Schutzweg in Telfs von Auto erfasst

Telfs – Freitagfrüh gegen 7.30 Uhr kam es bei einem Schutzweg auf der B171 in Telfs zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen der Leitstelle Tirol zufolge wurde ein sechsjähriges Kind, welches über den Schutzweg gehen wollte, von einem Auto erfasst. Ein Augenzeuge wählte umgehend den Notruf. Man habe sofort Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei informiert, hieß es vom Schichtleiter der Leitstelle.