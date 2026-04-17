Gala-Nacht des Tiroler Sports: Wer tritt die Nachfolge von Feller und Nagiller an?

Nach der Meisterfeier des Landes werden im Congress Innsbruck Tirols Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Ehre, wem Ehre gebührt. Frei nach diesem Motto steht der heutige Freitag im Zeichen verdienter Sportlerinnen und Sportler. Den Anfang macht das Land Tirol und ehrt ab 16 Uhr im Saal Tirol des Congress Innsbruck über 250 Athleten aus 52 Sportarten. Ausgezeichnet werden dabei alle Landesmeister, Staatsmeister und Top-6-Platzierten bei Welt- und Europameisterschaften.

Im Anschluss, offizieller Beginn ist 19 Uhr, bildet die herausgeputzte Dogana den standesgemäßen Rahmen für die von den Österreichischen Lotterien unterstützte Gala-Nacht des Tiroler Sports. Dann wird sich zeigen, wer die Nachfolge von Manuel Feller und Eva Nagiller als Tiroler Sportler des Jahres antritt. Reicht es für das im Vorjahr ausgezeichnete Rodel-Duo Selina Egle/Lara Kipp erneut zum Teamtitel? Und wer folgt Kletterin Jasmin Plank und Paracycling-Athlet Alexander Gritsch als Behindertensportler?

Gewählt hat gewissermaßen die größte Jury des Landes, nämlich Leser, Seher und User der Tiroler Tageszeitung und des ORF Tirol – 35.674 Stimmen wurden abgeben. Darüber hinaus dürfen sich ein/e SenkrechtstarterIn und eine verdiente Persönlichkeit des heimischen Sports über einen Viktor freuen.