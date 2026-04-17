82-Jähriger in Kitzbühel fiel auf Trickbetrüger herein: Über 100.000 Euro Schaden

Anlagebetrüger haben durch geschickte Täuschung mehrere Abbuchungen auf dem Konto eines 82-Jährigen in Kitzbühel getätigt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, verlor der Mann bei dem Betrug über 100.000 Euro.

Kontakt aufgenommen hatten die bislang unbekannten Täter über eine Social-Media-Plattform. Dem 82-jährigen Österreicher wurden vermeintlich hohe Gewinne in Aussicht gestellt, sodass er mehrere Überweisungen auf ein ausländisches Konto durchführte. Über eine gefälschte Website wurde dem Mann die Einsicht auf seinen vermutlich wachsenden Kontostand vorgegaukelt.