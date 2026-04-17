Neunjähriger in Thaur von Auto angefahren und in die Klinik gebracht

Donnerstagnachmittag kam es in Thaur zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem neunjährigen Buben. Eine 67-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Schulgasse in Richtung Süden gefahren, als der Bub auf die Straße lief. Die 67-Jährige gab an, eine Kollision nicht mehr verhindert haben zu können.