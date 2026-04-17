Lief auf die Straße
Neunjähriger in Thaur von Auto angefahren und in die Klinik gebracht
Donnerstagnachmittag kam es in Thaur zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem neunjährigen Buben. Eine 67-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Schulgasse in Richtung Süden gefahren, als der Bub auf die Straße lief. Die 67-Jährige gab an, eine Kollision nicht mehr verhindert haben zu können.
Der Neunjährige erlitt dadurch eine Verletzung unbestimmten Grades im Bereich des rechten Knöchels. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. (TT.com)