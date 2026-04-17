Rechnungsabschluss für 2025

Innsbruck legt klar positive Jahresrechnung vor, Schulden aber auf Rekordniveau

Die Stadt Innsbruck hat ein budgetiertes operatives Minus 2025 noch klar ins Positive gedreht. Allerdings steigen die Schulden auf Rekordniveau.
© Böhm Thomas
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Rechnungsabschluss der Stadt Innsbruck weist für das Jahr 2025 ein klares operatives Plus aus. Bei der Budgeterstellung war man noch von einem kräftigen Minus ausgegangen. Die Stadtkoalition sieht sich dadurch in ihrem Kurs für „stabile Stadtfinanzen“ bestätigt. Aber: Der Schuldenstand ist massiv nach oben geklettert.

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