Innsbruck legt klar positive Jahresrechnung vor, Schulden aber auf Rekordniveau

Der Rechnungsabschluss der Stadt Innsbruck weist für das Jahr 2025 ein klares operatives Plus aus. Bei der Budgeterstellung war man noch von einem kräftigen Minus ausgegangen. Die Stadtkoalition sieht sich dadurch in ihrem Kurs für „stabile Stadtfinanzen“ bestätigt. Aber: Der Schuldenstand ist massiv nach oben geklettert.