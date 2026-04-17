Betrüger gaben sich als Polizisten aus: Tirolerin (84) übergab Schmuck im Wert von hunderttausenden Euro

Innsbruck – Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Innsbruck Land wurde am Donnerstag Opfer eines perfiden Betrugsfalls. Ein angeblicher Polizist rief die Frau an ihrem Telefon an und berichtete ihr, dass ihr Sohn an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war. Dort sei eine Frau und ihr Kind ums Leben gekommen, der Sohn der 84-Jährigen wurde verhaftet.