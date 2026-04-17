Betrüger gaben sich als Polizisten aus: Tirolerin (84) übergab Schmuck im Wert von hunderttausenden Euro
Innsbruck – Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Innsbruck Land wurde am Donnerstag Opfer eines perfiden Betrugsfalls. Ein angeblicher Polizist rief die Frau an ihrem Telefon an und berichtete ihr, dass ihr Sohn an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war. Dort sei eine Frau und ihr Kind ums Leben gekommen, der Sohn der 84-Jährigen wurde verhaftet.
Durch eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich (rund 50.000 Euro) könne der Mann wieder freigelassen werden. Da die Frau kein Bargeld zu Hause hatte, wurde vereinbart, dass sie Schmuckstücke übergeben solle.
Kurze Zeit später erschien ein Mann bei der Österreicherin, nahm die Schmuckstücke entgegen und verließ die Örtlichkeit zu Fuß. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. (TT.com)