Die Topspiele im Unterhaus

Einige Haiming-Kicker verpassen Schlager, heißer Aufstiegsfight in Frauen-Landesliga

Der verletzte Haiming-Kicker Fabio Herz (weiß) kann im Topspiel der Hypo Tirol Liga beim FC Stubai (Bünyamin Soylu) nicht helfen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Im Herbst ließ Haiming den FC Stubai in der Tirol Liga alt aussehen, im Rückspiel sind die Oberländer ersatzgeschwächt. In der Landesliga West treffen zwei erfolgreiche Neo-Trainer aufeinander. In der Frauen-Landesliga könnte es eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf geben.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305