Die Topspiele im Unterhaus
Einige Haiming-Kicker verpassen Schlager, heißer Aufstiegsfight in Frauen-Landesliga
Der verletzte Haiming-Kicker Fabio Herz (weiß) kann im Topspiel der Hypo Tirol Liga beim FC Stubai (Bünyamin Soylu) nicht helfen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Im Herbst ließ Haiming den FC Stubai in der Tirol Liga alt aussehen, im Rückspiel sind die Oberländer ersatzgeschwächt. In der Landesliga West treffen zwei erfolgreiche Neo-Trainer aufeinander. In der Frauen-Landesliga könnte es eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf geben.