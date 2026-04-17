Ein Zwölf-Stunden-Spektakel der Tiroler Turnfamilie

Zum 28. Mal wird heuer der ASVÖ-Cup in Innsbruck ausgetragen. Würden nicht alle zusammenhelfen, wäre das alles nicht mehr möglich.

Wenn zwei Sattelschlepper aus Norddeutschland, vollgepackt mit Turngeräten, bei der Sporthalle Hötting West in Innsbruck einbiegen, ist gewiss: Demnächst steigt der ASVÖ-Cup – am Samstag (ab 8.40 Uhr) zum 28. Mal, dem bereits siebten Mal in Gedenken an den verstorbenen Tiroler Turnvater Hans-Peter Demetz. Selbst wenn der Wettkampf, bei dem sich – einzigartig in Europa – NachwuchsturnerInnen und -gymnastinnen nebeneinander messen, Tradition ist, bleibt er ein Balanceakt wie ein Salto am Schwebebalken.

Einpacken und auspacken

„Heuer war die Finanzierung nicht so einfach, aber dank der Unterstützung des ASVÖ-Tirol und der gesamten Turngemeinschaft können wir den Cup wieder in großem Rahmen veranstalten“, sagt Mitorganisatorin, Trainerin, Fachwartin und Zweifach-Mutter Hanna Konzett. Was sie damit meint?

Vom Vorstand, Präsident Robert Mader lenkt die kleineren Lastwagen, über den Trainerstab bis hin zu (ehemaligen) TurnerInnen sowie Gymnastinnen und deren Familien packen alle mit an – einige bereits im Vorfeld, die meisten dann beim Auspacken der Sattelschlepper, Einpacken und Umpacken der weiteren Gerätschaften in der Halle im O-Dorf. Sie packen zu, um alles nach Hötting West zu bringen, und helfen schließlich beim Backen für das Büffet oder stellen mit Gymnastik-LZ-Leiterin Petra Gabrielli Blumen(-Dekoration) bereit – sodass am Samstag um 7 Uhr Früh beim Einlass alles fertig ist für die 120 Turnerinnen, 50 Turner und 30 Gymnastinnen aus sieben Nationen und acht Bundesländern.

Das waren die SiegerInnen der Teamwertung aus dem Vorjahr. © Hannah Lachinger

Neu ist heuer, dass es erstmals anstelle der ASVÖ-Teamwertung eine Nationenwertung gibt. Da mischen auch die lokalen Aushängeschilder mit, viele davon Teil der Nachwuchs-Nationalkader, wie Maria Strigl oder Mia Dakovic, der Neo-Tiroler Michael Miggitsch oder Maximilian Alexanov (alle Turnen) und die Gymnastinnen wie Larra Pilny, Amelie Schmidt, Lisa Hüve oder Indra Nominchuluun – um nur einige der TirolerInnen zu nennen.

Großwerden beim ASVÖ-Cup

„Das Schönste ist, dass man den Kindern beim Wachsen zusehen kann“, schwärmt Hanna Konzett, die einst selbst – damals noch als Grosch – turnte und heute die Verantwortung mitträgt: „Am Anfang schauen sie noch auf der Tribüne zu, ehe sie dann selbst antreten, um später als TrainerInnen, KampfrichterInnen oder auch in anderen Rollen wieder dabei zu sein. Das finde ich wirklich lässig.“

Der Kollegin von der Rhythmischen Gymnastik Gabrielli geht es emotional ähnlich. So scheinen etwa die in den letzten Jahren beim Demetz-Cup selbst noch erfolgreichen Gymnastinnen Sophia Cirabisi oder Vera Tereshchenko inzwischen im Trainerinnen-Team auf.

Logisch, dass am Ende dann wieder alle helfen, wieder beim Einpacken bis weit nach Mitternacht – nach voraussichtlich zwölf Stunden Wettkampfzeit. Konzett: „Es wird ein langer Tag, aber der Aufwand ist es allemal wert.“