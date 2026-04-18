Jeder Dritte betroffen: „Niemand sagt gern öffentlich, dass er einsam ist“

Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das jeden treffen kann – vor allem aber ältere Menschen. Die Folgen der nicht freiwillig gewählten Isolation können dramatisch sein und Krankheiten begünstigen, aber auch Suizidgedanken fördern, wie alarmierende Zahlen zeigen. Mehrere Projekte in diesem Jahr widmen sich dem großen Tabu der Alterseinsamkeit und der Suche nach wirksamen Strategien.