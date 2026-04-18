Männer besonders gefährdet

Jeder Dritte betroffen: „Niemand sagt gern öffentlich, dass er einsam ist“

Pensionist Herbert Fettner von „Radeln ohne Alter“ unterwegs mit der Rikscha: Für Rosa (links) und Erika ist der kleine Ausflug eine willkommene Gelegenheit, wieder einmal „rauszukommen“.
© Axel Springer
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das jeden treffen kann – vor allem aber ältere Menschen. Die Folgen der nicht freiwillig gewählten Isolation können dramatisch sein und Krankheiten begünstigen, aber auch Suizidgedanken fördern, wie alarmierende Zahlen zeigen. Mehrere Projekte in diesem Jahr widmen sich dem großen Tabu der Alterseinsamkeit und der Suche nach wirksamen Strategien.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046