Männer besonders gefährdet
Jeder Dritte betroffen: „Niemand sagt gern öffentlich, dass er einsam ist“
Pensionist Herbert Fettner von „Radeln ohne Alter“ unterwegs mit der Rikscha: Für Rosa (links) und Erika ist der kleine Ausflug eine willkommene Gelegenheit, wieder einmal „rauszukommen“.
© Axel Springer
Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das jeden treffen kann – vor allem aber ältere Menschen. Die Folgen der nicht freiwillig gewählten Isolation können dramatisch sein und Krankheiten begünstigen, aber auch Suizidgedanken fördern, wie alarmierende Zahlen zeigen. Mehrere Projekte in diesem Jahr widmen sich dem großen Tabu der Alterseinsamkeit und der Suche nach wirksamen Strategien.