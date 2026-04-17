Nächtlicher Vorfall
Mann in Lienz ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht nach Zeugen
Eine lange Nacht endete für einen 33-jährigen Österreicher am 5. April im Krankenhaus. Zwischen 4 und 6.20 Uhr in der Früh schlug ihm ein bisher unbekannter Täter auf der Strecke zwischen Stadtkeller und Bahnhof ins Gesicht.
Er erlitt dadurch schwere Verletzungen an der Nase und der linken Schulter. Nähere Details zum Vorfall sind nicht bekannt, die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 059133/7230 zu melden. (TT.com)