Risiko fürs Ökosystem
Die rasante Erwärmung der Arktis lockt unerwünschte Tiere nach Island
Mückenschwärme haben dem Myvatn-See in Island den Namen gegeben, aber es sind vor allem nicht steckende Zuckmücken und zu einem kleineren Teil beißende Kriebelmücken.
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Viele empfinden sie vor allem als lästig, doch ihre Rolle in der Ökologie ist nicht zu unterschätzen: Stechmücken. Den Fund einiger Exemplare auf der Vulkan- und Eisinsel Island sieht ein Forschungsteam im Fachjournal Science als Indikator für einen größeren biologischen Wandel in der Arktis.