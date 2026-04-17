„Das perfekte Dinner“ kommt nach Innsbruck: So kann man sich bewerben

Die bekannte TV-Kochshow „Das perfekte Dinner“ gastiert Ende Mai 2026 in Innsbruck. Für die Produktion werden noch engagierte Hobbyköche aus der Region gesucht. Bewerbungen sind bis Ende April möglich.

Innsbruck – Wer schon immer mal seine kulinarischen Fähigkeiten vor einem Fernsehpublikum präsentieren wollte, hat möglicherweise bald die Gelegenheit dazu. Die beliebte TV-Show „Das perfekte Dinner“ kommt nämlich nach Tirol. Zwischen 26. und 30. Mai 2026 wird in Innsbruck gedreht.

In bekannter Manier treten Hobbyköche und -köchinnen eine Woche lang gegeneinander an und zeigen dabei mitunter auch das ein oder andere Schmankerl aus der regionalen Küche. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin der Woche erhält ein Preisgeld von 3000 Euro.