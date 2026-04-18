Abschied vom OP-Tisch
Star-Chirurg legt das Skalpell nieder: Christian Fink im TT-Interview
Wie millionenschwere Kunstwerke – die Knie der Fußballstars. In der Praxis hängen die Dressen zahlreicher Superstars, die in Hochrum operiert wurden.
© Patrick Steiner
Er ist der Arzt dem die Sport-Stars ihre Knie anvertrauen – und nicht nur sie. Rund 400 Operationen führt Christian Fink pro Jahr durch. Der 59-Jährige zählt zu den renommiertesten Spezialisten weltweit. Doch er hört Ende Mai auf, zu operieren.