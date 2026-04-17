Sicherheit über Satelliten
Warnsystem in Tirol sechs Mal ausgelöst: Nach den Handys kommen auch die Öffis
Beim Großbrand des Hotels Klosterbräu in Seefeld am Montag wurden alle mit empfangsbereitem Handy, Einheimische wie Gäste, mit dem AT-Alert über die mögliche Gefahr für die Bevölkerung informiert.
© TT/Liebl (1), TT/Buchacher (1)
Das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert funktionierte laut Land Tirol beim Großbrand in Seefeld tadellos. Trotzdem wird nachjustiert: In Zukunft sollen die Informationen auch in Öffis aufscheinen und über ein Satellitensystem verschickt werden.