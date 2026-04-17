Handbremse nicht angezogen: Mann in Breitenwang von eigenem Auto erfasst und verletzt

Weil er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, wurde ein 78-jähriger Mann im Außerfern von seinem eigenen Auto erfasst, als er es aufhalten wollte.

Ein 78-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag in Breitenwang bei dem Versuch, sein eigenes rollendes Auto zu stoppen, verletzt. Der Einheimische hatte vergessen, die elektrische Handbremse anzuziehen.

Nach eigenen Angaben parkte der Mann seinen Pkw am Nachmittag vor der örtlichen Feuerwehrhalle. Als das Fahrzeug daraufhin auf der abschüssigen Fläche nach hinten zu rollen begann, versuchte der 78-Jährige, es mit bloßen Händen aufzuhalten. Dabei geriet er unter den linken Vorderreifen und wurde eingeklemmt.

Anrainer alarmierten Rettung

Erst als der Pkw gegen einen Fahnenmast rollte, kam er zum Stillstand. Anrainer hörten den Aufprall und die anschließenden Hilferufe des Mannes und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.