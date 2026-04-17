Auto hob ab und überschlug sich: Lenker und Beifahrer (11) in Aldrans verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Rinner Straße (L9) bei Aldrans. Ein Auto kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, hob über einen Feldweg ab und überschlug sich. Der 54-jährige Lenker und sein elfjähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der 54-Jährige war mit seinem Pkw von Sistrans in Richtung Rinn unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug fuhr rund 30 Meter über ein angrenzendes Feld, bis es im Bereich eines quer verlaufenden Weges abhob, sich überschlug und schließlich auf der Seite zum Liegen kam.

„E-Call“-Notruf ausgelöst

Durch den heftigen Aufprall wurde automatisch der „E-Call“-Notruf im Fahrzeug ausgelöst. Beide Insassen konnten das schwer beschädigte Auto selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, dürften aber mit leichten Verletzungen davongekommen sein.

Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug musste von einem Pannendienst abgeschleppt werden.