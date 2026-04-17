Golfer Straka verbessert sich bei RBC Heritage auf Rang vier

Golfprofi Sepp Straka lag zur Halbzeit des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina auf Rang vier. Der Österreicher spielte am Freitag beim Signature-Event RBC Heritage eine 67er-Runde (vier unter Par) und machte damit sechs Plätze gut. Nach fünf Birdies und einem Schlagverlust hielt Straka, der mit einer 66 gestartet war, bei gesamt neun unter Par.