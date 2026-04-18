Arbeiten für Wal-Rettungsversuch gehen weiter

Am dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal gingen am Samstag die Arbeiten weiter. Zwischen dem nahe gelegenen Hafen in Kirchdorf und einer Arbeitsplattform auf dem Wasser pendelten Arbeiter per Boot hin und her und brachten unter anderem Taucherequipment ins Einsatzgebiet. Der Wal lag wieder ruhig in der Bucht. In regelmäßigen Abständen war seine Atmung anhand der Wasserfontänen zu beobachten.

Am Vortag hatte das Tier zeitweise stark mit der Schwanz- und den Brustflossen geschlagen und sich leicht hin und her gedreht. Am Samstagmorgen waren schon Behördenmitarbeiter mit Ferngläsern ausgestattet auf einem Polizeiboot in die Nähe des Wals gefahren, um die Rettungsaktion zu beobachten. Dabei ankerte das Polizeiboot nach Aussage eines Sprechers der Wasserschutzpolizei in einiger Entfernung. Per mitgeführtem Schlauchboot könne man gegebenenfalls noch dichter an das Tier fahren.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war schon am Freitagabend mit einem größeren Aufgebot nach Kirchdorf gekommen, nach Aussage eines Mitglieds, um gegebenenfalls Unterstützung zu leisten. Details nannte er nicht. Am Samstagvormittag begann die DLRG damit, Schlauchboote zu Wasser zu lassen.

Die private Rettungsinitiative selbst hält sich unterdessen bedeckt. Die beteiligte Tierärztin für Kleintiere und Leiterin eines Robbenzentrums auf Föhr, Janine Bahr-van Gemmert, verwies mehrfach auf ein geplantes Pressestatement. Wann und wie dieses gegeben werden soll, blieb unterdessen offen.

Nach früheren Angaben sollte zunächst Schlick im Bereich des Wals weggespült werden, um diesen dann mit Luftkissen anzuheben. Unter den Wal sollte dann eine zwischen Pontons - also schwimmende Plattformen -befestigte Plane geführt werden, mit der er angehoben werden soll.

Wissenschafter, Fachleute von Behörden sowie Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach umfassender Prüfung zuletzt einig, dass der Wal Ruhe brauche und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Der Buckelwal sei orientierungslos und so schwach und geschädigt, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.