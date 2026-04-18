USA erlauben weiterhin Kauf von russischem Öl

Die USA haben am Freitag die Ausnahmeregelung für den Kauf russischen Öls auf dem Seeweg bis zum 16. Mai verlängert. Dies geht aus einem Dokument des US-Finanzministeriums hervor. Damit will die Regierung von US-Präsident Donald Trump die während des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise unter Kontrolle halten. Vor zwei Tagen hatte US-Finanzminister Scott Bessent noch erklärt, es werde keine Verlängerung der Ausnahmeregelung geben.